Hollanda'da 2 hafta önce izin verilen gece hayatı vaka artışı üzerine yeniden kapandı
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BBC

Hollanda'da 2 hafta önce izin verilen gece hayatı vaka artışı üzerine yeniden kapandı

Hollanda'da 2 hafta önce izin verilen gece hayatı vaka artışı üzerine yeniden kapandı
BBC - Haberler | Dünya

Hollanda'da gevşeme sonrası vaka sayılarının hızla artması üzerine, 2 hafta önce açılan eğlence sektörünün yenide kapatılması kararlaştırıldı.

Hollanda'da gevşeme sonrası vaka sayılarının hızla artması üzerine, 2 hafta önce açılan eğlence sektörünün yenide kapatılması kararlaştırıldı. Yiyecek içecek sektörüne de kısıtlamalar getirildi.

Başbakan Mark Rutte, 26 Haziran'da açılmasına karar verilen disko ve gece kulüplerinin, 10 Temmuz Cumartesi gününden itibaren yeniden tamamen kapatılacağını açıkladı.

Yeni kararlar uyarınca, daha önce tamamen açılmasına izin verilen restoran, kafe ve barlar da, gece 00:00'dan sabah 06:00'ya kadar kapalı olacak.

Bu mekanların açık olduğu sürede, müşterilerin birbirlerine 1,5 metre mesafede ve sabit oturması yeniden zorunlu hale getirildi.

Yiyecek içecek ve konaklama sektöründe gece yarısından itibaren canlı müzik de yasaklanacak.

Kültür sanat sektöründeki etkinliklere, sadece izleyicilerin sabit bir şekilde oturması koşuluyla izin verilecek.

13 Ağustos'ta başlayacak

Spor karşılaşmaları ve diğer kitlesel etkinlikler için, en fazla 40 saat önce alınmış negatif test sonucu yerine artık en fazla 24 saat önce yapılan testlerin sonuçları geçerli olacak.

Mağaza, müze ve fuar alanları gibi yerlede ise, 5 metrekareye sadece 1 ziyaretçiye izin verilecek. Yeni önlemler, 13 Ağustos'a kadar yürülükte olacak.

Hollanda'da vaka sayılarının günlük 700'e kadar gerilemesi üzerine hükümet, 26 Haziran'da gevşemenin son aşamasına geçerek, hayatın büyük ölçüde normalleşmesine karar vermişti.

Kapalı alanlarda maske zorunluluğun kaldırılması, sosyal mesafeye uyulmayan disko ve gece kulüplerindeki kalabalık partiler gibi etkenler sayesinde, vaka sayıları hızla artmaya başladı. 26 Haziran'da günlük ortalama 700 olan enfeksiyon sayısı, bugün ortalama 7 bine yükseldi.

Başbakan Rutte, hızla yayılan enfeksiyonları önlemek amacıyla alınan yeni önlemleri, "eğlenceli değil ama gerekli" sözleriyle açıkladı.

Hollanda'da 2 hafta önce izin verilen gece hayatı vaka artışı üzerine yeniden kapandı
BBC
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