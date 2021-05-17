Hollanda'da 2 aydır hükümet kurulamadı
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Hollanda'da 2 aydır hükümet kurulamadı

Hollanda'da 2 aydır hükümet kurulamadı
Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel

Hollanda'da 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen ülkede halen hükümet kurulamadı.

Hollanda'da 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen ülkede halen hükümet kurulamadı.

Temsilciler Meclisince 12 Mayıs'ta görevlendirilen Sosyal Ekonomik Konseyi (SER) Başkanı Mariëtte Hamer, yeni hükümetin kurulmasında koalisyon seçeneklerinin araştırılması için bugün ilk görüşmelere başladı.

Hamer koalisyon seçenekleri ile ilgili yapılan görüşmelerin raporunu en geç 6 Haziran'da meclise sunacak.

Meclis, seçimlerin ardından ilk olarak geçici hükümetin İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) Senato Üyesi Annemarie Jorritsma'yı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ollongren'in 25 Mart'ta parti liderleri ile yapılan ikinci tur görüşmelerindeki bazı bilgileri sızdırması nedeniyle koalisyon görüşmeleri tıkanmıştı.

Yerel medyada çıkan haberde, Ollongren'in elinde bulunan kağıttaki "VVD ve Demokratlar 66'nın (D66) ikinci turunda dikkat edilecek noktalar" başlığın altında, "Sol partiler tam anlamıyla birbirine tutunmuyor", "Senato çoğunluğu kimse için olmazsa olmaz değil", bir azınlık hükümeti olasılığı hakkında "çok az ilgi/az destek" gibi notlar yer aldığı kaydedilmişti.

Ayrıca, Hristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Wopke Hoekstra'nın müzakere tarzı ile yeni hükümetteki olası konumu ile ilgili bazı notların ve CDA'nın ikinci adamı olan milletvekili Pieter Omtzigt'in pozisyonu ile ilgili "başka yerde görev" notlarının yer aldığı aktarılmıştı.

Omtzigt'in pozisyonu ile ilgili "başka yerde görev" notunun geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte tarafından söylendiği ortaya çıkmadan bir hafta önce söz konusu notla ilgili medyaya açıklama yapan Rutte bunu inkar etmişti.

Rutte, mecliste yaptığı savunmada böyle bir açıklamayı hatırlamadığını söylemesi üzerine tüm parti liderleri tarafından tepki almıştı.

Ollongren ve Jorritsma'nın bilgilerin dışarıya sızmasından sonra hükümeti kurma görevlerinden istifa ettikleri belirtilmişti.

Temsilciler Meclisi, istifaların ardından 6 Nisan'da hükümeti kurma görevini son hükümette Devlet Bakanlığı görevini yürüten 79 yaşındaki Herman Tjeenk Willink'e vermişti.

Willink, parti liderleri ile yaptığı görüşmelerde koalisyon seçeneklerini araştırarak görüşmelerin raporunu 12 Mayıs'ta meclise sunmuştu.

Toplam 17 partinin 150 sandalyeli meclise girdiği Hollanda'da en az 4 partili bir koalisyon kurulması bekleniyor.

Hollanda'da 2017'de yapılan genel seçimlerden 225 gün sonra iki partili koalisyon hükümeti kurulabilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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