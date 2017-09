Hollanda'da 178 Gündür Hükümet Kurulamadı

Hollanda'da, 15 Mart 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerin üzerinden 178 gün geçmesine rağmen hükümet kurulamadı.



Ülkede yeni hükümetin halen kurulamaması, bazı siyasilerin 'sürecin artık bir an evvel sonlandırılması gerektiği' yönündeki açıklamalarına neden oldu.



Yerel bir radyoda, hükümeti kurma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hollanda Senatosu Başkanı Ankie Broekers-Knol, bu sürecin fazla uzadığını söyledi.



Durumun endişe verici olduğunu belirten Knol, "Her konuyu en ince detayına kadar görüşmenin demokrasiye zarar vereceğini düşünüyorum. Görüşmelerin sonunda 200 sayfaya yakın hükümet sözleşmesi ortaya çıkacak. Bazı konuları hükümeti kurduktan sonra görüşmeye devam edemezler miydi?" ifadelerini kullandı.



Genel seçimlerden sonra hükümetin kurulmasının bu kadar uzayacağını hiç tahmin etmediğini aktaran Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem ise "Bence bu iş giderek sorun yaratmaya başlıyor. Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) artık bu işi tamamlaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



Ülkedeki hiçbir siyasi parti, mecliste 20 vekil gönderen ve ikinci büyük siyasi parti olan aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ile koalisyon kurmak istemiyor.



Hollanda'da, 15 Mart 2017'de yapılan genel seçimlerde hiçbir parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı.