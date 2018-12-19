Hollanda'da 16 Yaşındaki Türk Kızı Okulunun Önünde Silahla Vurularak Öldürüldü
Hollanda'da 16 yaşındaki Türk kızı Hümeyra Öz, okul girişinde daha önce sabıkası olan 31 yaşındaki Bekir E. adlı bir Türk tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Hollanda basını, 16 yaşındaki Türk kızı Hümeyra Öz'ün okul girişinde, 31 yaşındaki Bekir E. tarafından vurulduğunu, saldırganın yakalandığını, Hümeyra Öz'ün ise hayatını kaybettiğini yazdı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Olay dün yerel saatle 13.00 sıralarında Rotterdam'ın batı bölgesindeki Designcollege'de meydana geldi. Yerel basın, Hümeyra Öz'ün eğitim aldığı Tasarım Okulu'nun önüne bisikletini bıraktığı esnada saldırganın silahını art arda ateşlediğini, genç kızın okula kaçmak istediğini ancak başaramadığını yazdı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden kaçan saldırganın ise bir kaç kilometre sonra Bergeslaan'da polis tarafından yakalandığı ve hala gözaltında olduğu vurgulandı.
Okuldaki diğer öğrenciler, saldırganı daha önce de gördüklerini ve Hümeyra'nın onu tanıdığını, saldırganın Hümeyra'yı daha önce de rahatsız ettiğini ve Hümeyra'nın onu sosyal medya hesaplarından engellediğini söyledi. Olayın görgü tanıkları saldırganın 8 kez ateş ettiğini, kızın kaçmak istediğini ancak kaçamayarak yere yığıldığını söyledi.
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neden soy ismi gizlenir caninin anlamadımCevap Yaz Yayından Kaldır
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16 miCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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öldüren din düşmanı kemalisttirt türbandan nefret ettigi için yapmıştırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hiç türk kızına benzemiyoCevap Yaz Yayından Kaldır
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İyi olmuş üzülmedimCevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır