Hollanda'da 15 gün ömür biçilen gurbetçi, Türkiye'de yeniden doğdu

Hollanda'da doktorların yapabilecekleri bir şey kalmadığını söyleyerek 15 gün ömür biçtiği bağırsak lenfoması hastası Veysel Köse, Ankara'da 6 saatlik ameliyatın ardından taburcu edildi.

Türkiye'den Hollanda'ya 5 yaşında giden ve 43 yıldır bu ülkede yaşayan Veysel Köse'ye bağırsak lenf kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi almaya başlayan Köse'nin bağırsağındaki kitle 4 ay içinde küçülmesi beklenirken büyümeye başladı ve ameliyat zorunlu hale geldi.

Ancak Hollanda'daki doktorlar riskli olduğu gerekçesiyle ameliyatı yapamayacaklarını, 15 gün ömrü kaldığını belirterek, Köse'yi evine gönderdi.

Doktorların iki hafta ömür biçtiği Köse, bunun üzerine akrabalarıyla helalleşmek için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da rahatsızlanan Köse, Ankara'da özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Fatih Can'a ulaştı.

Can, Köse'nin kendisine ulaştığında hemen harekete geçerek Hollanda'daki hastaneden MR ve ultrason tetkiklerinin istendiğini belirtti.

Prof. Dr. Can, hastanın ameliyata uzanan sürecini şöyle anlattı:

"Önce İstanbul'a geldiler, sonra özel bir ambulansla hastanemize transfer ettik gece yarısı. Ertesi gün planımızı programımızı yaparak ameliyata girdik. Ameliyat yaklaşık 6 saat sürdü, 30 santimetrelik bir kitle vardı. Bağırsakların önemli bir kısmını içine almıştı. Normal şartlar altında bağırsak lenf kanserleri ameliyat değil kemoterapiyle tedavi edilir ancak burada artık hastanın hayatını riske atar pozisyona gelmiş, kemoterapiden yarar görmeyen, bağırsaktan geçişi tamamen engellemiş pozisyonda olduğu için bu durumu giderici bir şekilde kitleyi çıkardık ve kalan yaklaşık 2,5 metre ince bağırsak ve 80 santimetre kalın bağırsağı birbirine bağlayarak hastamızı yoğun bakıma aldık."

Daha sonra hastanın normal odaya alınarak tedavisine devam edildiğini belirten Prof. Dr. Can, artık Köse'yi taburcu edecek pozisyona geldiklerini söyledi.

Can, yabancı hastalardan gelen talepler olduğunu ancak Köse gibi yurt dışında yaşayan gurbetçilerden, özellikle Hollanda, Almanya, Avusturalya, Fransa, Azerbaycan ve Irak'tan çok sayıda başvuru aldıklarını kaydetti. Prof. Dr. Can, "Bu durumda bizim değerlendirmemiz bilimsel gerçeklere uygun olmak zorunda. Bu hastamıza da bilimsel ve gerçekçi şekilde neden ameliyatı yapmamız gerektiğini açıkladık. Dolayısıyla bu işin cerrahi safhasını tamamladık." şeklinde konuştu.

"Doktorlara güvenim sonsuz"

Hollanda'da umutları tükenen ve Türkiye'deki tedaviyle yeniden yaşama bağlanan bağırsak lenf kanseri hastası 48 yaşındaki Veysel Köse, karnındaki kitlenin alınmasının ardından sadece hareket etmekte zorlandığını kaydetti. Köse, ameliyatını başarılı şekilde yapan Prof. Dr. Mehmet Fatih Can ve ekibine teşekkür etti.

Sağlık durumundaki olumlu gelişmelerden Hollanda'da yaşayan 3 çocuğunun da büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Köse, taburcu edildikten sonra memleketi Adana'ya gideceğini söyledi. Köse, şunları kaydetti:

"Şimdi Hollanda'nın 'iki hafta ömrün var' dediği ben üç haftadır yaşıyorum. Allah razı olsun doktordan, 4 kilogram tümör çıkardılar karnımdan. Hollanda'nın yapamadığı şeyi Türkiye yaptı. Yüzde 2'yi kemoterapi ile giderecekler. Doktorlara güvenim sonsuz."

