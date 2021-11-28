Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü - Haberler
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Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü

AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel
Hollanda'da 13 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü

Hollanda'da 13 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Hollanda'da 13 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 13 kişinin, 26 Kasım'da Güney Afrika'dan Hollanda'ya geldiği belirtildi.

Güney Afrika'dan 26 Kasım'da dönen 624 yolcuya Schiphol'de korona virüsü testi yapıldığı ve bunlardan 61'inin testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Hangi Kovid-19 varyantını ilgilendirdiğini belirlemek için bu test örneklerinin analiz için RIVM'e gönderildiği ve araştırma sonucunda şimdiye kadar pozitif testlerden 13'ünde Omicron varyantı tespit edildiği kaydedildi.

Araştırmanın henüz tamamlanmadığı ve muhtemelen daha fazla kişide Omicron varyantı olabileceği bilgisi paylaşıldı.

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AA / Abdullah Aşıran - Son Dakika Haberleri

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