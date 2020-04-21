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Mark Rutte, Hollanda, Futbol, Eylül, Spor

Hollanda'da 1 Eylül'e kadar futbol oynanmayacak

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmalarının 1 Eylül'e kadar oynanmayacağı açıklandı.

21.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:54
Hollanda'da 1 Eylül'e kadar futbol oynanmayacak

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmalarının 1 Eylül'e kadar oynanmayacağı açıklandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlediği basın toplantısında, salgını önlemeye yönelik yeni önlemleri duyurdu.

Rutte, spor karşılaşmaları dahil "büyük etkinliklerin" düzenlenmesinin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını belirtti.

Hollanda'da daha önce büyük toplantı ve etkinlikler, 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

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