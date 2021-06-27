Hollanda-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Hollanda-Çekya maçı hangi kanalda? Hollanda-Çekya maçı muhtemel 11'ler!

EURO 2020 son 16 turunda oynanacak karşılaşmalardan biri de Hollanda Çekya maçı olacak. Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmayı başaran iki takım bu kez çeyrek finale yükselme maçında olacak. Peki, Hollanda Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Hollanda-Çekya maçı hangi kanalda? Hollanda-Çekya maçı muhtemel 11'ler!

EURO 2020 son 16 turunda oynanacak karşılaşmalardan biri de Hollanda Çekya maçı olacak. Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmayı başaran iki takım bu kez çeyrek finale yükselme maçında olacak. Peki, Hollanda Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Hollanda-Çekya maçı hangi kanalda? Hollanda-Çekya maçı muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…

HOLLANDA ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Şampiyonası'nda 27 Haziran 2021 Pazar günü oynanacak müsabakalardan biri de Hollanda Çekya karşılaşması olacak. Mücadele Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak ve TRT1 canlı yayının üzerinden takip edilebilecek.

HOLLANDA - ÇEKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hollanda: Stekelenburg; De Vrij, Blind, De Ligt; Dumfries, De Jong, De Roon, Van Aanholt; Wijnaldum; Depay, Weghorst

Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Mateju; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick