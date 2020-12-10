Hollanda, casusluk şüphesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

Hollanda, casusluk şüphesi ile 2 Rus diplomatı sınır dışı ederken, Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD), diplomatların Hollanda'daki yüksek teknoloji sektörü hakkında casusluk yapmakla suçlandığını açıkladı.

Hollanda, Lahey'deki Rusya Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatı sınır dışı etti. Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) tarafından yapılan açıklamada, diplomatların Hollanda'daki yüksek teknoloji sektörü hakkında casusluk yapmakla suçlandığı belirtildi. AIVD, diplomatlardan birinin Rus dış istihbarat teşkilatı SVR için çalıştığını ve teknoloji ve bilim alanlarında casusluk yaptığını öne sürdü.

AIVD, "Rus istihbarat servisi, yüksek teknoloji sektöründe hassas bilgilere erişimi olan kişilerle bağlantılar geliştirdi ve bazen bilgi için kaynaklara para ödedi" açıklamasını yaptı. Açıklamada, Rus istihbarat görevlisinin yapay zeka, yarı iletkenler ve nanoteknoloji hakkında bilgi almaya çalıştığı ve bu teknolojilerin çoğunun hem sivil hem de askeri alanlarda uygulandığı ifade edildi.

Rusya Lahey Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, Hollanda'nın Rus diplomatların yasadışı eylemlerine dair hiçbir kanıt sunmadığı ifade edildi. Büyükelçilik, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine "yeterli ve zamanında" yanıt verileceğini açıkladı. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı