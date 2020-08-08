Hollanda Büyükelçisi'nin eşi o patlamada hayatını kaybetti
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Hollanda Büyükelçisi'nin eşi o patlamada hayatını kaybetti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan Hollanda'nın Beyrut Büyükelçisi Jan Waltmans'ın eşi hayatını kaybettiği belirtildi.

Hollanda Büyükelçisi'nin eşi o patlamada hayatını kaybetti
08.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:21

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan Hollanda'nın Beyrut Büyükelçisi Jan Waltmans'ın eşi hayatını kaybettiği belirtildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen Salı günü Beyrut Limanında meydana gelen büyük patlamada ağır yaralanan Hollanda'nın Lübnan Büyükelçisinin eşi Hedwig Waltmans-Molier'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Bakanlık, 55 yaşındaki Hedwig Waltmans-Molier'ın Beyrut'taki evlerinin oturma odasında eşi Büyükelçi Jan Waltmans'ın yanında patlama sonucu yaralandığını belirtti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

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