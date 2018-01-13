Hollanda: Birçok Erkek Seks İşçisi Çocuk İstismarı Kurbanı

Hollanda'daki yaklaşık 800 resmi genelevden bir tanesinde erkek seks işçileri çalışıyor. Amsterdam'daki Boysclub21 adlı genelevin 16 erkek çalışanı var.

Turizm öğrencisi 25 yaşındaki Ricardo, onlardan biri. Okul dışında haftada iki ya da üç gün Amsterdam'daki genelevde çalışıyor. Ayda yaklaşık 2 bin Euro kazanıyor.

Hollanda'nın Karayipler'deki sömürgesi Bonaire adasından 2010 yılında gelmiş. 14 yaşından bu yana seks işçisi olarak çalışıyor.

Ricardo, Avrupa'daki 'fuhuş sektöründe' hızla artan erkek çocuk istismarının tipik örneklerinden biri.

Uzun süre internet üzerindeki arkadaşlık ve canlı sohbet siteleri aracılığıyla seks işçiliği yapmış.

O dönemde uyuşturucu da kullandığı için, şiddet ve istismarın içi içe olduğu, hiç de güvenli olmayan bir hayat sürmüş.

Nisan 2017'den bu yana resmi olarak genelevde çalışan Ricardo, hayatından memnun.

Yaptığı iş nedeniyle ailesi ile ilişkileri pek iyi değilmiş. O nedenle genelevdeki diğer 15 arkadaşını kendisine daha yakın hissediyor.

Ricardo'ya göre, Hollanda'daki tek erkek genelevinin müşteri sayısı giderek artıyor. Müşteriler, ağırlıklı olarak turistlerden oluşuyor. Bunların yarıdan fazlası, erkek seks işçileri ile barda içki içip, sohbet etmek için geliyor.

Artan müşteri sayısına rağmen, erkek seks işçilerine karşı ciddi önyargılar bulunduğunu söylüyor.



Sınıf arkadaşlarına işinden bahsettiğinde arkadaşları 1 hafta boyunca tuhaf davranmış. "Bana nasıl davranacaklarını bilemediler. Onları anlıyorum. Tanımadıkları şeyi anlayamıyorlar" diyor.

Okulda sürekli takım elbise ile dolaşan Ricardo, genelevde daha rahat olduğunu ve kendisini gizleme gereği duymadığını anlatıyor.

Genelevde olmaktan memnun. Çünkü hem yasal olarak çalıştığını hem şiddetten uzak güvenli bir ortamda kaldığını belirtiyor. Üstelik istemediği müşteriye "Hayır" deme şansı olduğunu söylüyor.

İstismarın kaynağı ne? Hollanda Televizyonu'nun (NOS) haberine göre, kadın seks işçileri konusunda çok sayıda araştırma olmasına rağmen, erkek seks işçileri konusunda yeterli bilgi yok.

Hollanda'da tam olarak kaç erkek seks işçisi olduğu bilinmiyor. Her belediyenin seks işçileri konusunda farklı mevzuata sahip olması nedeniyle sağlıklı bir rakam elde etmek zor.

Ancak Hollanda'daki istismar olaylarının bildirimi ve izlenmesi amacıyla kurulan "Meldpunt Watch Nederland" adlı başvuru merkezine göre, reşit olmayan erkek çocuk istismarı endişe verici biçimde giderek artıyor.

Kuruluşa göre, Hollanda 2018 yılında erkek çocuk istismarını önlemek için daha fazla çaba göstermeli.

Merkez, erkek çocuk istismarı ile mücadele amacıyla bir insan ticareti haritası çıkarmaya çalışıyor.

Seks işçilerinin haklarını savunan PROD adlı kuruluşun sözcüsü Yvette Luhrs da, seks işçilerinin yasal olarak çalışmasının gittikçe zorlaştığını belirterek, bunun da istismara zemin hazırladığı görüşünde.

Luhrs'a göre, yasal düzenleme ve seks işçilerine gösterilecek yerlerin kısıtlı olması, özellikle erkek seks işçilerini yasa dışı çalışmaya zorluyor.

Çoğunluğu internet üzerindeki arkadaşlık siteleri aracılığıyla çalışan reşit olmayan yaştaki erkek seks işçileri hem istismar hem de güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Yvette Luhrs, seks işçilerinin yasal ve güvenli bir ortamda çalışması sağlanarak istismarın önüne geçilebileceğini savunuyor.