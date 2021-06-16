Hollanda Başkonsolosluğu'nun yağmur suyu geri dönüşüm sistemi sanatsal yönüyle dikkat çekiyor
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Hollanda Başkonsolosluğu'nun yağmur suyu geri dönüşüm sistemi sanatsal yönüyle dikkat çekiyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğunca konsolosluk bahçesine kurulan yağmur suyu geri dönüşüm sistemi, projeye estetik katan mozaik çalışmasıyla çevre bilinci ve sanatı buluşturdu.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğunca konsolosluk bahçesine kurulan yağmur suyu geri dönüşüm sistemi, projeye estetik katan mozaik çalışmasıyla çevre bilinci ve sanatı buluşturdu.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis'nin ev sahipliğinde başkonsolosluğun İstiklal Caddesi'ndeki bahçesinde gerçekleşen etkinlikle tanıtılan "Yağmur Yolu" projesi, küçük ve büyük ölçekteki ev ve kuruluşlar için ilham olmayı hedefliyor.

Projeyle, kanallarla depoya aktarılan yağmur suyu, entegre güneş enerji sistemiyle bahçe sulama ve temizlik için kullanılabiliyor. Su kanalları üzerindeki bitkiler ise tüm yıl boyunca bu sayede canlı kalıyor.

Çalışma ayrıca Bolhuis'in seramik sanatçısı eşi Thessy Ries ve Hollandalı sanatçı Koenraad van Lier'in su yollarına ve havuza yerleştirdiği, Burgazada'daki hafriyat atığı cam ve seramiklerin işlenmesiyle elde mozaiklerle sanat ve çevre bilincini yansıtıyor.

Sanatçıların desteği

Bolhuis, projeyle sanat ve ekolojiyi birleştirdiklerini anlatarak, "Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için 'burada ne yapabiliriz?' diye kendimize sorarak yola çıktık. Sanatçıların da desteğiyle inşa ettiğimiz bu sistem yağmur suyunun tekrar kullanılmasına olanak sağlıyor. Dünyadaki iklim değişikliği, su kıtlığı gibi sorunlar için benzer çözümlere ihtiyacımız var. Projenin ilham kaynağı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Hollandalı sanatçı Lier de Burgazada'dan topladığı atık malzemelerden yaptıkları mozaiklerin projeye estetik kattığını dile getirdi.

İnşaat mühendisi Yıldıray Cezooğlu da projenin Türkiye'deki en özel çalışmalardan olduğunu ifade ederek, "Küçük bir alanda, düşük maliyetle önemli miktarda yağmur suyu kazandırılmış oluyor. Burada kullandığımız pompa sistemi de özel. Güneş enerjisini de kullanarak hiç elektrik harcamadan tamamen doğal bir şekilde enerji üretiyoruz. Projenin birçok yer için bir örneklik teşkil edilmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollanda Başkonsolosluğu'nun yağmur suyu geri dönüşüm sistemi sanatsal yönüyle dikkat çekiyor
Hollanda Başkonsolosluğu'nun yağmur suyu geri dönüşüm sistemi sanatsal yönüyle dikkat çekiyor
Hollanda Başkonsolosluğu'nun yağmur suyu geri dönüşüm sistemi sanatsal yönüyle dikkat çekiyor
Hollanda Başkonsolosluğu'nun yağmur suyu geri dönüşüm sistemi sanatsal yönüyle dikkat çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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