Hollanda Basını: Ali Koç'un Getirdiği Cocu 1 Maç Daha Kaybederse İstifa Edecek
Hollanda basını, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun ligde 1 maç daha kaybetmesi halinde istifa edeceğini yazdı.
Ligde henüz istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktörü Phillip Cocu ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
69 yaşındaki Hollandalı gazeteci Johan Derksen, sarı-lacivertli takımın hafta sonu ligde kaybetmesi halinde Phillip Cocu'nun ciddi olarak ülkesine dönmeyi düşüneceğini söyledi.
"COCU'YA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"
Cocu'nun, Fenerbahçe yönetiminin verdiği sözleri yerine getirmediği için mutsuz olduğunu ifade eden Derksen, sarı-lacivertlilerden giden futbolcuların 25 milyon euroluk bir gelir getirmesine rağmen henüz takımı tamamlayacak transferler yapılmadığına vurgu yaptı.
YORUMLAR (18)
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kocaman aykut varken ne cocolar la uğraşıyonCevap Yaz Yayından Kaldır
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O zamannnn.Haydi Kayseri yen şu Fenerbahçe yi cocuda gitsin Ali Koç ta gitsinCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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geçen sene FATİH TERİM yarım yamalak kadro ile şampiyon oldu, her maçtan sonra ''elimizdeki kadro bu yapacak bir şey yok, bu kadro ile bir oyun sunmaz zorundayız'' diyerek eldeki unutulmuş oyuncuları ortaya çıkardı. COCU biraz ders almalı bence.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Şike yapıp şampiyonluğumuzu çaldığınızdan beri yüzünüz gülmedi. İlahi adalet. Hep hevesiniz kursağınızda kaldı. Daha beter olun.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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sen ayı volkana sağ kolum dersen adamı öle satar yollayın ulan volkanı yollayın bu ligbitmez bitmeyecek kahrolcaz dedik lig başlamadan önce aynen de olduCevap Yaz 1 Yayından Kaldır