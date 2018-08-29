Hollanda Basını: Ali Koç'un Getirdiği Cocu 1 Maç Daha Kaybederse İstifa Edecek

Ligde henüz istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktörü Phillip Cocu ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

69 yaşındaki Hollandalı gazeteci Johan Derksen, sarı-lacivertli takımın hafta sonu ligde kaybetmesi halinde Phillip Cocu'nun ciddi olarak ülkesine dönmeyi düşüneceğini söyledi.

"COCU'YA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Cocu'nun, Fenerbahçe yönetiminin verdiği sözleri yerine getirmediği için mutsuz olduğunu ifade eden Derksen, sarı-lacivertlilerden giden futbolcuların 25 milyon euroluk bir gelir getirmesine rağmen henüz takımı tamamlayacak transferler yapılmadığına vurgu yaptı.