Hollanda başbakanından koronavirüs uyarısı: Halkımızın büyük bir kısmı enfekte olacak Başbakan Rutte, ülkede salgına karşı "kontrollü grup bağışıklığı" kazanılmasının gerekliliğine vurgu yaparak "Bağışıklık kazanan sayısı ne kadar çok olursa virüsün yaşlı ve hastalara yayılması o kadar az olur," dedi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, halkın büyük bir kısmında yeni tip koronavirüs (Covid-19) görüleceğini söyledi.

Başbakan Rutte, ülkede Covid-19 salgınına ilişkin canlı yayında ulusa seslendi. Salgınının kısa sürede son bulmayacağına dikkati çeken Rutte, "Hollanda halkının büyük bir kısmının önümüzdeki süreçte enfekte olacağı bir gerçek." dedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com