Hollanda başbakanından koronavirüs uyarısı: Halkımızın büyük bir kısmı enfekte olacak
Başbakan Rutte, ülkede salgına karşı "kontrollü grup bağışıklığı" kazanılmasının gerekliliğine vurgu yaparak "Bağışıklık kazanan sayısı ne kadar çok olursa virüsün yaşlı ve hastalara yayılması o kadar az olur," dedi
17.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:19
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, halkın büyük bir kısmında yeni tip koronavirüs (Covid-19) görüleceğini söyledi.
Başbakan Rutte, ülkede Covid-19 salgınına ilişkin canlı yayında ulusa seslendi. Salgınının kısa sürede son bulmayacağına dikkati çeken Rutte, "Hollanda halkının büyük bir kısmının önümüzdeki süreçte enfekte olacağı bir gerçek." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com