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Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadı

AA, Abdullah Aşıran - Güncel
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Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını bildirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını bildirdi.

???????Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri operasyon başlatan Rusya'ya tepki gösterdi.

Başbakan Rutte, "Hollanda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. AB, NATO ve diğer müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Mark Rutte, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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