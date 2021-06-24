Hollanda Başbakanı Rutte, Putin ile görüşmeyeceğini belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hollanda Başbakanı Rutte, Putin ile görüşmeyeceğini belirtti

Hollanda Başbakanı Rutte, Putin ile görüşmeyeceğini belirtti
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan hiçbir toplantıya katılmayacağını söyledi.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan hiçbir toplantıya katılmayacağını söyledi.

Başbakan Rutte, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, zirve kapsamında Putin ile yapılacak toplantılarda yer almayacağını ifade etti.

Putin ile yapılacak görüşmelere ilişkin soruya Rutte, "Ben olmayacağım." yanıtını verdi.

Rutte, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Putin ile görüşmesi için "Sorun etmiyorum." ifadesini kullandı.

Rutte görüşmeye katılmama gerekçesi olarak 2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaparken Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yollarına ait "MH17" uçağını gösterdi.

Almanya ve Fransa, zirvede, Rusya ile ilişkilerin de ele alınmasına ilişkin Putin ile görüşmeye olumlu bakarken; Hollanda'nın yanı sıra Polonya ve Baltık ülkeleri Putin ile görüşmeye karşı çıkıyor.

"Macaristan ya AB hukukuna uymalı ya da AB'den ayrılmalı"

Rutte, Macaristan'ın eşcinsellikle ilgili yeni düzenlemesine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Rutte, tartışmalara neden olan yasanın AB hukukuna aykırı olduğunu belirterek, yasayı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

AB hukukuna uymayan Macaristan'ın AB'de kalmasının bir anlamı olmayacağını vurgulayan Rutte, "Macaristan ya AB hukukuna uymalı ya da AB'den ayrılmalı." dedi.

Macaristan'da Cumhurbaşkanı Janos Ader'in bugün onayladığı yasaya göre, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini teşvik eden içeriklerin gösterimi yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Son dakika haberi | Filistinli muhalif Nizar Benat, Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Filistinli muhalif Nizar Benat, Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti
Son Dakika! Rusya'nın 'Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık' açıklamasını İngiltere yalanladı
Son Dakika! Rusya'nın "Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtık" açıklamasını İngiltere yalanladı
Rus uçağı, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
Rus uçağı, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Boris Johnson Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Tuğba Coşkun Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hollanda Başbakanı Rutte, Putin ile görüşmeyeceğini belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 18:21:18. #1.16#

title