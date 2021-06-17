Hollanda - Avusturya maçı canlı izle! TRT1 Hollanda - Avusturya maçı canlı izle!

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Hollanda - Avusturya maçı için geri sayım başladı. Peki, Hollanda - Avusturya maçı canlı izle! TRT1 Hollanda - Avusturya maçı canlı izle! Hollanda - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hollanda - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Avusturya maçı hangi kanalda? Hollanda - Avusturya TRT1 canlı izle!

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Hollanda - Avusturya maçı için geri sayım başladı.EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ve Avusturya'nın karşı karşıya geleceği mücadele futbolsever tarafından merakla bekleniyor. Hollanda ve Avusturya 3 puan için karşı karşıya gelecek. Peki, Hollanda - Avusturya maçı canlı izle! TRT1 Hollanda - Avusturya maçı canlı izle! Hollanda - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hollanda - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Avusturya maçı hangi kanalda? Hollanda - Avusturya TRT1 canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

HOLLANDA- AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE!

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda - Avusturya maçı, 17 Haziran 2021 Perşembe günü yani bugün saat 22.00'da TRT1, TRT 4K ve trtizle.com izle üzerinden canlı şekilde yayımlanacak. Kririk maçın hakemliğini Orel Grinfeld yapacak.

HOLLANDA - AVUSTURYA MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Avusturya: Daniel Bachmann, Hinteregger, Sabitzer, Lainer, Schiager, Laimer, Baumgartner, Alaba, Dragovic, Ulmer, Kalajdzic.

Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, Dumfries, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Van Aanholt, Blind, Timber, Weghorst, Depay.

HOLLANDA- AVUSTURYA MAÇI TRT1 CANLI YAYIN İZLE!