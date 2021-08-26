Hollanda, Afganistan'dan tüm tahliyeleri sonlandırdı
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Hollanda, Afganistan'dan tüm tahliyeleri sonlandırdı

Hollanda, Afganistan'dan tüm tahliyeleri sonlandırdı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda, Kabil'deki kendi vatandaşlarına ve yerel çalışanlarına yönelik tahliye operasyonlarını bugün itibarıyla sonlandırdığını açıkladı.

Hollanda, Kabil'deki kendi vatandaşlarına ve yerel çalışanlarına yönelik tahliye operasyonlarını bugün itibarıyla sonlandırdığını açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Twitter'dan yaptığı açıklamada son tahliye uçağının Kabil Havalimanı'ndan ayrıldığını ve ülkesinin tahliyelerinin bugün itibarıyla sonlandırıldığını bildirdi.

Büyükelçilik çalışanları ve Hollanda askerlerinden oluşan 118 kişinin ülkeyi terk ettiğini belirten Kaag, "Afganistan'dan 20 yılın sonunda bu şekilde ayrılmak ağır geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaag, geride kalanların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek uluslararası topluma Afganistan'a ve ülkede kalanlara destek olma çağrısında bulundu.

Öte yandan, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada bugüne kadar 1500'den fazla Hollanda vatandaşı ve yerel Afgan çalışanın ülkeden çıkarıldığını belirtti.

Afganistan'da tahliye edilmeyi bekleyen Hollandalılar ve Hollanda misyonlarında çalışan Afganlar olduğunu duyuran Bakanlık, geride kalanları tahliye çabalarının devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada küçük bir grup askerin 31 Ağustos'tan sonra da ayrılmak isteyenler ve acil durumlar için bölgede başka bir ülkede konuşlandırılmaya devam edeceği kaydedildi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i çatışmasız olarak kontrolüne almasının ardından çok sayıda Afgan ülkeyi terk edebilmek için havalimanına gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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