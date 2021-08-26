Hollanda, Afganistan'dan tahliyeleri sonlandırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hollanda, Afganistan'dan tahliyeleri sonlandırıyor

Hollanda, Afganistan'dan tahliyeleri sonlandırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hollanda hükümeti, bugün Afganistan'dan son tahliyelerin gerçekleştireceğini açıkladı.

Hollanda hükümeti, bugün Afganistan'dan son tahliyelerin gerçekleştireceğini açıkladı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD, Almanya, Fransa, İspanya, İsviçre dahil çeşitli ülkeler Afganistan'dan tahliye uçuşları başlatmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'in ABD askerlerinin tamamen geri çekilme tarihi olarak 31 Ağustos tarihini vermesinin ardından ülkeler birer birer tahliyelerini sonlandırıyor. Son açıklama ise Hollanda'dan geldi. Hollanda, Afganistan'dan son tahliyelerin bugün gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bugünkü uçuşlar muhtemelen son tahliye uçuşlarımız. Bu üzücü bir an. Çünkü Hollanda'ya tahliye edilmeye uygun olan kişiler geride kalacak" denildi.

Öte yandan Polonya ve Belçika da tahliyelerini sonlandırdığını açıkladı. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor.
Taliban'ı 'terör örgütü' olarak görüp tanımayacağını açıklayan Kanada, tahliyeler için verilen süreyi aşacak
Taliban'ı "terör örgütü" olarak görüp tanımayacağını açıklayan Kanada, tahliyeler için verilen süreyi aşacak

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Sultan Alparslan
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Mesut Akusta Seren Serengil
Spor Marcao Gervinho Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hollanda, Afganistan'dan tahliyeleri sonlandırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:42:49. #1.16#

title