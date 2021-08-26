Hollanda, Afganistan'dan tahliyeleri sonlandırıyor

Hollanda hükümeti, bugün Afganistan'dan son tahliyelerin gerçekleştireceğini açıkladı.

Hollanda hükümeti, bugün Afganistan'dan son tahliyelerin gerçekleştireceğini açıkladı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD, Almanya, Fransa, İspanya, İsviçre dahil çeşitli ülkeler Afganistan'dan tahliye uçuşları başlatmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'in ABD askerlerinin tamamen geri çekilme tarihi olarak 31 Ağustos tarihini vermesinin ardından ülkeler birer birer tahliyelerini sonlandırıyor. Son açıklama ise Hollanda'dan geldi. Hollanda, Afganistan'dan son tahliyelerin bugün gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bugünkü uçuşlar muhtemelen son tahliye uçuşlarımız. Bu üzücü bir an. Çünkü Hollanda'ya tahliye edilmeye uygun olan kişiler geride kalacak" denildi.

Öte yandan Polonya ve Belçika da tahliyelerini sonlandırdığını açıkladı. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı