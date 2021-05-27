Hollanda Adalet Bakanlığı: Utrecht'te Gökmen Tanış'ın düzenlediği tramvay saldırısı önlenebilirdi
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Hollanda Adalet Bakanlığı: Utrecht'te Gökmen Tanış'ın düzenlediği tramvay saldırısı önlenebilirdi

Hollanda Adalet Bakanlığı: Utrecht'te Gökmen Tanış'ın düzenlediği tramvay saldırısı önlenebilirdi
BBC - Haberler | Dünya

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, 18 Mart 2019'da Utrecht'te düzenlediği tramvay saldırısında 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış'ın daha önce cezaevinde radikalleştiğini ancak yetkililerin bunu fark etmediğini açıkladı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, 18 Mart 2019'da Utrecht'te düzenlediği tramvay saldırısında 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış'ın daha önce cezaevinde radikalleştiğini ancak yetkililerin bunu fark etmediğini açıkladı. Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı rapordaş; savcı, polis ve şartlı tahliye kurumunun daha dikkatli olması durumunda, saldırının önlenebileceği vurgulandı.

Müfettişlerin raporu bugün kamuoyuna açıklandı. Rapora göre Hollanda'daki yetkili kuruluşlar, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırının önlenmesi konusunda yeterince çaba göstermedi.

Raporda ayrıca şu bulgular yer aldı:

'Tehlikeli biri' olarak nitelendirildi

Gökmen Tanış, 1 Mart 2019'da şartlı tahliye edilmiş ve 17 gün sonra da tramvay saldırısını düzenlemişti.

Müfettişler, kurumlar arasında tam işbirliği olması ve tüm bilgilerin paylaşılması durumunda, "terör saldırısı riskinin azaltılabileceğine" dikkati çekti.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, tramvay saldırısından sonra müfettişlerin de uyarısıyla aşırılık ve radikalleşme sinyallerinin takibi konusunda bazı adımlar atıldığını söyledi.

Bakan Grapperhaus, savcılık ve nezarethaneler arasında artık daha fazla iletişim sağlandığını açıkladı.

Grapperhaus, kurumlar arasında bilgi paylaşımın hızlandırmayı amaçlayan bir yasal düzenlemenin de Senato'nun gündeminde olduğunu belirtti.

Gökmen Tanış, tramvay saldırısını, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırısına misilleme amacıyla düzenlediğini söylemişti.

Saldırının ardından aynı gün yakalanan Tanış, sorgusunda, "Müslümanların çektiği acıyı hissedin. Sizi ve kanunlarınızı tanımıyorum, sadece Allah'ın kanunlarını tanıyorum" demişti.

Yargılama sırasında sık sık hakim ve güvenlik görevlileri ile tartışan Tanış, koşulsuz ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

BBC
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