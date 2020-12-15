- Hollanda 8 bin 496, İspanya 2 bin 448 yeni vaka tespit etti
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- Hollanda 8 bin 496, İspanya 2 bin 448 yeni vaka tespit etti

15.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:16

- Hollanda 8 bin 496, İspanya 2 bin 448 yeni vaka tespit etti İspanya'da son 24 saatte 2 bin 448 yeni vaka tespit edilirken, Hollanda'da 8 bin 496 yeni vaka doğrulandı.

- Hollanda 8 bin 496, İspanya 2 bin 448 yeni vaka tespit etti

MADRİD - İspanya'da son 24 saatte 2 bin 448 yeni vaka tespit edilirken, Hollanda'da 8 bin 496 yeni vaka doğrulandı.

Korona virüsün ikinci dalgası dünya genelinde yayılmaya devam ederken İspanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 448 yeni vakanın tespit edildi. İspanya Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte yeni İspanya 2 bin 448 yeni vaka tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 1 milyon 762 bin 36'ya yükseldi. Ülkede korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 13'a ulaştı. İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa Roca "Korona virüsü bitirmek için umudumuz aşı. Her şey beklediğimiz gibi giderse ve İspanyol İlaç ve Tıbbi Cihazlar Ajansı'nın tüm kriterlerine uyarsak onay alan aşı bize bir aydan daha kısa sürede ulaşacak "ifadelerini kullandı.

Hollanda'da 8 bin 496 yeni vaka

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 8 bin 496 yeni vaka doğrulanırken koronadan 35 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 621 bin 944'e ulaşırken virüsteki can kaybı 10 bin 82 oldu. Hollanda Başbakan Mark Rutte, korona virüs yayılmasına yönelik sık bir karantina uygulamasına karar verdi. Rutte, "Korona virüs çok hızlı yayılıyor. Beş haftalık bir karantina uygulayacağız. Başka seçeneğimiz yok" dedi.

- Hollanda 8 bin 496, İspanya 2 bin 448 yeni vaka tespit etti
- Hollanda 8 bin 496, İspanya 2 bin 448 yeni vaka tespit etti
- Hollanda 8 bin 496, İspanya 2 bin 448 yeni vaka tespit etti
- Hollanda 8 bin 496, İspanya 2 bin 448 yeni vaka tespit etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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