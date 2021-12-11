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Hollanda, 27 milyon Moderna Kovid-19 aşısı bağışladı

Hollanda, 27 milyon Moderna Kovid-19 aşısı bağışladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, dün akşam yaptığı açıklamada Dünya Sağlık örgütü aşı programı Covax aracılığıyla Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerine doğrudan 27 milyon Moderna aşısı bağışladıklarını belirtti.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, dün akşam yaptığı açıklamada Dünya Sağlık örgütü aşı programı Covax aracılığıyla Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerine doğrudan 27 milyon Moderna aşısı bağışladıklarını belirtti. DSÖ, daha önce yaptığı açıklamalarla aşılanmayan ülkelerde yeni mutasyon tehlikesine dikkat çekmişti.

Hollanda Sağlık Bakanı Jonge, "Aşılara dünya çapında erişim. Bunun için gidiyoruz. Hollanda, Covax aracılığıyla ve doğrudan en az 27 milyon aşı bağışlıyor" dedi. Bakan Jonge, DSÖ'nün Kovid-19 aşı geliştirme ve üretme hızlandırma programı COVAX aracılığıyla Endonezya'ya 1,5 milyon, Kamboçya'ya 290 bin, Kenya'ya 750 bin ve Laos'a 200 bin aşı gönderdiklerini belirtti.

AŞI OLMAYAN YERDEN MUTASYON ÇIKAR

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda Kovid-19 aşılarının dünya genelinde erişebilir olmadığı sürece salgının bitmeyeceğini ve aşılanmayan ülkelerden yeni mutasyonlar çıkacağı konusunda uyarı içeren açıklamalar yapmıştı. Kovid-19 salgınında virüs, Güney Afrika'da bir mutasyona daha uğrayarak Omicron varyantı kış mevsimiyle birlikte dünya genelinde vaka sayılarını yükseltmeye başladı. DSÖ Avrupa'nın son 7 günlük (10 Aralık dahil) toplam rakamlarına göre Avrupa ve Merkez Asya'da 2 milyon 673 bin 839 yeni vaka raporlanırken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 508 oldu.


Hollanda, 27 milyon Moderna Kovid-19 aşısı bağışladı

Hollanda, 27 milyon Moderna Kovid-19 aşısı bağışladı

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