Hollanda, 2 Rus diplomatı "casusluk" nedeniyle sınır dışı ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hollanda, 2 Rus diplomatı "casusluk" nedeniyle sınır dışı ediyor

10.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:58
Hollanda, 2 Rus diplomatı

Hollanda, "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti.

Hollanda, "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesince (AIVD) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Lahey Büyükelçiliğinde görev yapan istihbarat görevlisi ve diplomatik akreditasyona sahip olan bir diplomatın ülkede "teknoloji ve bilim alanında casusluk yaptığı"nın anlaşıldığı ifade edildi.

Rus istihbarat görevlisinin, yüksek teknoloji sektöründeki hassas bilgilere erişimi olan kişilerle temasa geçtiği ve bunlarla önemli bir kaynak ağı kurduğu ifade edildi. Bu kişilerden bazılarının bilgi karşılığında istihbarat görevlisinden para aldığı kaydedildi.

En kısa sürede ülkeyi terk etmeleri istendi

Diplomatik akreditasyona sahip olan ikinci Rus istihbarat görevlisinin ise "casuslukta destekleyici bir rol oynadığı" belirtilen açıklamada, her iki istihbarat görevlisinin Hollanda Dışişleri Bakanlığınca "istenmeyen adam" ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

İki Rus diplomatın bu nedenle artık Hollanda'da diplomat olarak faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceği ve en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri gerektiği vurgulandı.

Rus istihbarat görevlisinin yapay zeka, yarı iletkenler ve nanoteknoloji hakkında bilgi topladığı ve bu teknolojinin çoğunun hem sivil hem de askeri uygulamalarda kullanışlı olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

İlgili Haberler

Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi
Son dakika: Yakalanan Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisinden biri sınır dışı edildi
63 sığınmacıyla yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
63 sığınmacıyla yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Son Dakika | Hollanda'da kafe ve restoran sahipleri Kovid-19 önlemlerini protesto etti
Son Dakika | Hollanda'da kafe ve restoran sahipleri Kovid-19 önlemlerini protesto etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Hulusi Akar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Demet Özdemir Perihan Savaş Haluk Bilginer
Spor Neymar Samatta Fatih Terim Cüneyt Çakır Kylian Mbappe
Tüm Haberler İlaç Pfizer Başakşehir Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda, 2 Rus diplomatı "casusluk" nedeniyle sınır dışı ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 22:06:56. #1.15#
title