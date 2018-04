Holifest Coşkusu Başlıyor

Hint Kültürünün en büyük geleneksel bayramı olan ve dünyanın 50'den fazla ülkesinde her yıl coşkuyla kutlanan Holifest, her sene olduğu gibi bu yıl da düzenlenecek. Son yılların en ses getiren "konsept festivali" Holifest, 28 Nisan'da İzmir, 1 Mayıs'ta Çanakkale, 6 Mayıs'ta Ankara ve 12 Mayıs'ta ise İstanbul'u rengarenk boyamaya geliyor.

Holifest, Türkiye'deki üçüncü yılında baharın gelişini kutlamasının yanı sıra, etkinliğin Hint kültüründeki önemli bir misyonu olan "iyiliğin, kötülüğe karşı mücadelesi" fikrini de taçlandırmak amacıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile beraber bir farkındalık projesi içine girdi. Her şehirde farklı sanatçıların performanslarına yer veren Holifest'te bu sene Willy William, Can Bonomo, Gazapizm, Sahte Rakı, İlkay Şencan ve bir çok dj sahne alırken, Agni Dans Kumpanyası muhteşem dans gösterileriyle yer alacak. Gün boyunca devam eden müziğe ve eğlenceye, perküsyon, saksafon ve Mc performansları da eşlik edecek. Holifest misafirleri, şehrin karmaşasından uzaklaşarak, baharın gelişini müjdeleyen müthiş festivalin coşkusunu yaşayacak. Etkinlik alanında Hint mutfağının birçok çeşidini bulacakları restoranlar, Hint kınası atölyeleri, Hint dans grupları, yoga atölyeleri, Hint giysi ve aksesuarlarının sergilendiği butiklerle Hint kültürünün tüm güzelliklerini tadacaklar. Aynı zamanda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile yapılan işbirliğiyle, etkinlik alanında omurilik felçlileri ile ilgili farkındalık sağlamak amacıyla gün boyu farklı aktiviteler gerçekleştirilecek. Organizasyon, gecenin geç saatlerine kadar DJ programı, dans gösterileri, her saat başı boyalarla unutulmayacak anlar yaşatacak. - İZMİR