HOLDİNG HABERLERİ

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 739,408580 -1,49 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044166 -0,84 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,071867 -0,69 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058319 -0,63 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086099 -0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023162 -1,30 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081376 -0,71 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041449 -0,66 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043414 -0,54 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,540496 -0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053117 -1,32 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107067 -0,96 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047193 -0,67 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104127 -0,44 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 123,212854 -0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034691 -0,87 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,350577 -0,84 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ.