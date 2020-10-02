HOLDİNG HABERLERİ

Holding - Bugün
Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haber: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon...
Holding - Bugün
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 4.488 -0,13 BIST SINAİ 1.706 0,26 BIST GIDA, İÇECEK 1.
Holding - Bugün
Borsada günün ilk yarısı (2)
3,05 0,00 89,28 İşbir Holding 3.
Holding - Bugün
Borsada günün ilk yarısı (1)
5,26 1,15 149,29 Akfen GMYO 4,32 2,86 6,67 Akın Tekstil 19,89 3,06 44,23 Akiş GMYO 3,30 -0,60 5,35 Akmerkez GMYO 68,05 -9,99 203,73 Aksa 7,23 0,84 3,24 Aksa Enerji 6,48 2,37 70,53 Aksigorta 7,70 -0,26 42,12 Aksu Enerji 11,33 1,25 -23,81 Alarko Carrıer 137,50 5,77 130,22 Alarko GMYO 17,60 2,03 19,74 Alarko Holding 5,98 0,50 0,50 Albaraka Türk 1,49 0,00 -2,61 Alcatel Lucent Teletaş 27,70 0,73 130,07 Alkim Kağıt 13,61 -0,29 151,12 Alkim Kimya 13,67 -0,07 120,41 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,70 -6,59 314,63 Altınyunus Çeşme 67,10 -6,93 571,67 Anadolu Efes 21,10 1,05 -0,84 Anadolu Grubu Holding 19,64 1,55 11,65 Anadolu Hayat Emek.
Holding - Bugün
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 1.146,88 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,37 puan artışla 1.146,88 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.
Holding - Bugün
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 azalışla 1.138,91 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 4,60 puan ve yüzde 0,40 değer kaybederek 1.138,91 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,51 düşüş kaydetti.
Holding - Dün
Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 81,25 73,90 9,95 Türkiye Sigorta 6,04 5,68 6,34 ...
Holding - Dün
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 4.494 -1,41 BIST SINAİ 1.702 -0,10 BIST GIDA, İÇECEK 1.807 0,56 BIST TEKSTIL, DERİ 675 -1,16 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Holding - Dün
Borsada günlük işlemler (1)
5,20 -5,11 146,45 Akfen GMYO 4,20 2,69 3,70 Akın Tekstil 19,30 -9,73 39,96 Akiş GMYO 3,32 -4,05 5,99 Akmerkez GMYO 75,60 -10,00 237,43 Aksa 7,17 0,56 2,38 Aksa Enerji 6,33 1,12 66,58 Aksigorta 7,72 -0,39 42,49 Aksu Enerji 11,19 -2,27 -24,75 Alarko Carrıer 130,00 -6,94 117,66 Alarko GMYO 17,25 -0,63 17,36 Alarko Holding 5,95 -1,00 0,00 Albaraka Türk 1,49 -1,97 -2,61 Alcatel Lucent Teletaş 27,50 1,18 128,41 Alkim Kağıt 13,65 -1,44 151,86 Alkim Kimya 13,68 -1,01 120,57 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,82 -9,90 343,90 Altınyunus Çeşme 72,10 -3,22 621,72 Anadolu Efes 20,88 0,97 -1,87 Anadolu Grubu Holding 19,34 2,27 9,95 Anadolu Hayat Emek.
Holding - Dün
Borsada günlük işlemler (2)
3,05 -0,97 89,28 İşbir Holding 3.
Holding - Dün
Borsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybederek günü 1.143,51 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 22,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.
Holding - Dün
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 739,408580 -1,49 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044166 -0,84 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,071867 -0,69 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058319 -0,63 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086099 -0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023162 -1,30 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081376 -0,71 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041449 -0,66 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043414 -0,54 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,540496 -0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053117 -1,32 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107067 -0,96 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047193 -0,67 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104127 -0,44 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 123,212854 -0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034691 -0,87 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,350577 -0,84 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ.
Holding - Dün
Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sigorta 5,96 5,68 4,93 ...
Holding - Dün
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 4.508 -1,10 BIST SINAİ 1.706 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 1.
Holding - Dün
Borsada günün ilk yarısı (2)
3,06 -0,65 89,90 İşbir Holding 3.
Holding - Dün
Borsada günün ilk yarısı (1)
5,35 -2,37 153,55 Akfen GMYO 4,06 -0,73 0,25 Akın Tekstil 19,77 -7,53 43,36 Akiş GMYO 3,45 -0,29 10,14 Akmerkez GMYO 75,60 -10,00 237,43 Aksa 7,17 0,56 2,38 Aksa Enerji 6,20 -0,96 63,16 Aksigorta 7,72 -0,39 42,49 Aksu Enerji 11,31 -1,22 -23,94 Alarko Carrıer 125,80 -9,95 110,63 Alarko GMYO 17,11 -1,44 16,41 Alarko Holding 5,97 -0,67 0,34 Albaraka Türk 1,51 -0,66 -1,31 Alcatel Lucent Teletaş 27,28 0,37 126,58 Alkim Kağıt 13,67 -1,30 152,22 Alkim Kimya 13,81 -0,07 122,67 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,01 -0,50 390,24 Altınyunus Çeşme 69,00 -7,38 590,69 Anadolu Efes 20,72 0,19 -2,62 Anadolu Grubu Holding 19,29 2,01 9,66 Anadolu Hayat Emek.
Holding - Dün
Araştırmalar, Yapay Zeka İnsanlığın Sonu mu? sorusunu gündeme getirdi!
4 katılımcıdan 3'ü projeden haberdar Hitay Holding grup şirketlerinden Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi "İnsanlığın Geleceği" konulu online araştırmasını, 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi.
Holding - Dün
Son dakika! Başörtülü olduğu için staja kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Holding - Dün
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 1.148,20 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,96 puan artışla 1.148,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.
Holding - Dün
ABD Malezyalı şirketten palm yağı alımını durdurdu
KUALA ABD, Malezyalı palm yağı üretim şirketi FGV Holdings'den palm yağı ithalatına yasak getirdi.
Holding - 30.9.2020
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 4.558 3,91 BIST SINAİ 1.703 1,73 BIST GIDA, İÇECEK 1.797 1,52 BIST TEKSTIL, DERİ 683 1,30 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Holding - 30.9.2020
Borsada günlük işlemler (1)
5,48 0,37 159,72 Akfen GMYO 4,09 7,35 0,99 Akın Tekstil 21,38 9,92 55,04 Akiş GMYO 3,46 0,58 10,46 Akmerkez GMYO 84,00 -9,97 274,92 Aksa 7,13 2,00 1,81 Aksa Enerji 6,26 4,33 64,74 Aksigorta 7,75 2,38 43,05 Aksu Enerji 11,45 3,15 -23,00 Alarko Carrıer 139,70 -9,99 133,90 Alarko GMYO 17,36 3,03 18,11 Alarko Holding 6,01 2,39 1,01 Albaraka Türk 1,52 2,01 -0,65 Alcatel Lucent Teletaş 27,18 1,65 125,75 Alkim Kağıt 13,85 -1,14 155,55 Alkim Kimya 13,82 0,58 122,83 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,02 -7,34 392,68 Altınyunus Çeşme 74,50 -9,97 645,75 Anadolu Cam 6,28 -0,16 48,36 Anadolu Efes 20,68 -1,05 -2,81 Anadolu Grubu Holding 18,91 0,21 7,50 Anadolu Hayat Emek.
Holding - 30.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
3,08 1,32 91,15 İşbir Holding 3.
Holding - 30.9.2020
Borsa, günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,96 değer kazanarak günü 1.145,24 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,94, holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.
Holding - 30.9.2020
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
0,034105 0,65 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,528253 0,65 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,111734 1,75 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081995 0,89 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108110 0,69 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,661826 0,65 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047510 0,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,832769 1,72 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,805496 1,23 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,362068 1,00 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ.
Holding - 30.9.2020
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 4.571 4,21 BIST SINAİ 1.695 1,24 BIST GIDA, İÇECEK 1.
Holding - 30.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (1)
5,52 1,10 161,61 Akfen GMYO 4,06 6,56 0,25 Akın Tekstil 20,90 7,46 51,56 Akiş GMYO 3,62 5,23 15,56 Akmerkez GMYO 94,35 1,13 321,12 Aksa 7,16 2,43 2,24 Aksa Enerji 6,13 2,17 61,32 Aksigorta 7,72 1,98 42,49 Aksu Enerji 11,30 1,80 -24,01 Alarko Carrıer 146,50 -5,61 145,29 Alarko GMYO 17,30 2,67 17,70 Alarko Holding 5,94 1,19 -0,17 Albaraka Türk 1,50 0,67 -1,96 Alcatel Lucent Teletaş 27,62 3,29 129,40 Alkim Kağıt 13,95 -0,43 157,39 Alkim Kimya 13,82 0,58 122,83 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,18 0,00 431,71 Altınyunus Çeşme 74,50 -9,97 645,75 Anadolu Cam 6,17 -1,91 45,76 Anadolu Efes 20,72 -0,86 -2,62 Anadolu Grubu Holding 18,93 0,32 7,62 Anadolu Hayat Emek.
Holding - 30.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
3,08 1,32 91,15 İşbir Holding 2.
Holding - 30.9.2020
Son dakika haber... Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 1.135,08 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,83 puan artışla 1.135,08 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.
Holding - 30.9.2020
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 artışla 1.131,97 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 8,72 puan ve yüzde 0,78 değer kazanarak 1.131,97 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 0,97 yükseliş kaydetti.
Holding - 29.9.2020
Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trakya Cam 4,80 5,10 -5,88 Soda Sanayii 8,25 8,75 -5,71 ...
Holding - 29.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
3,04 3,40 88,66 İşbir Holding 2.
Holding - 29.9.2020
Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 4.387 0,71 BIST SINAİ 1.674 0,49 BIST GIDA, İÇECEK 1.770 1,46 BIST TEKSTIL, DERİ 674 0,93 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Holding - 29.9.2020
Borsada günlük işlemler (1)
5,46 0,00 158,77 Akfen GMYO 3,81 2,42 -5,93 Akın Tekstil 19,45 5,02 41,04 Akiş GMYO 3,44 9,90 9,82 Akmerkez GMYO 93,30 9,96 316,43 Aksa 6,99 0,72 -0,19 Aksa Enerji 6,00 0,00 57,89 Aksigorta 7,57 0,00 39,72 Aksu Enerji 11,10 1,00 -25,35 Alarko Carrıer 155,20 9,99 159,86 Alarko GMYO 16,85 2,87 14,64 Alarko Holding 5,87 -0,17 -1,34 Albaraka Türk 1,49 0,00 -2,61 Alcatel Lucent Teletaş 26,74 -4,09 122,09 Alkim Kağıt 14,01 -2,51 158,50 Alkim Kimya 13,74 0,07 121,54 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,18 9,55 431,71 Altınyunus Çeşme 82,75 -9,96 728,33 Anadolu Cam 6,29 -5,41 48,60 Anadolu Efes 20,90 -0,38 -1,78 Anadolu Grubu Holding 18,87 -1,31 7,28 Anadolu Hayat Emek.
Holding - 29.9.2020
Borsa, günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kazanarak günü 1.123,25 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.
Holding - 29.9.2020
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
0,033885 4,14 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009258 3,87 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041415 3,53 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043085 3,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107364 5,13 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,076151 4,52 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047207 4,45 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 90,452381 4,37 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,095483 4,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037605 10,88 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,783646 4,98 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,348572 2,36 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ.
Holding - 29.9.2020
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 4.420 1,47 BIST SINAİ 1.682 0,97 BIST GIDA, İÇECEK 1.
Holding - 29.9.2020
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 6,41 6,65 -3,61 ...
Holding - 29.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,98 1,36 84,94 İşbir Holding 2.
Holding - 29.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (1)
5,60 2,56 165,40 Akfen GMYO 3,80 2,15 -6,17 Akın Tekstil 18,40 -0,65 33,43 Akiş GMYO 3,43 9,58 9,50 Akmerkez GMYO 93,30 9,96 316,43 Aksa 7,01 1,01 0,10 Aksa Enerji 6,11 1,83 60,79 Aksigorta 7,62 0,66 40,65 Aksu Enerji 11,19 1,82 -24,75 Alarko Carrıer 155,20 9,99 159,86 Alarko GMYO 16,76 2,32 14,03 Alarko Holding 5,86 -0,34 -1,51 Albaraka Türk 1,51 1,34 -1,31 Alcatel Lucent Teletaş 26,88 -3,59 123,26 Alkim Kağıt 14,00 -2,57 158,31 Alkim Kimya 13,74 0,07 121,54 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,17 9,05 429,27 Altınyunus Çeşme 83,20 -9,47 732,83 Anadolu Cam 6,41 -3,61 51,43 Anadolu Efes 20,92 -0,29 -1,68 Anadolu Grubu Holding 19,16 0,21 8,93 Anadolu Hayat Emek.