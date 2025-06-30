Hokkabaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hokkabaz filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hokkabaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hokkabaz filmi ne zaman, nerede çekildi?
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İzleyenleri ekrana bağlayan Hokkabaz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hokkabaz filmini izleyecek olanların merak ettiği Hokkabaz konusu nedir, Hokkabaz oyuncuları kimler ve Hokkabaz özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hokkabaz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hokkabaz konusu, özeti ve Hokkabaz oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hokkabaz filminin detayları…

HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İskender ve Maradona, hokkabazlık-sihirbazlık yaparak geçimlerini sağlayan iki arkadaştır. Başları derde girince İstanbul'dan kaçmak zorunda kalan ikili, bir turne düzenleyerek, Anadolu'ya gider. Yanlarına İskender'in huysuz babası Sait'i de alarak, büyük bir risk altına girdiklerini çok geçmeden anlarlar. Çünkü Sait, oğlu İskender'e karşı pek sevecen bir baba değildir. Ancak birlikte çıktıkları turneyle birlikte, üçlü arasında sıra dışı bir ilişki gelişir.

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)

Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)

Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)

Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)

Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)

Kemal İnci (Cemal Ağa)

Gürgen Öz (Erkut)

Caner Alkaya (Samidin)

Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)

Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)

Ozan Uygun (İskender 8 yaş)

Onuryay Evrentan (Sibel)

Suat Önen (Doktor)

Selim Erdoğan (Sabahattin)

Gamze Demirbilek (Aynur)

Sennur Kaya (Emine)

Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)

Orhan Eşkin

Müfit Aytekin

Ezgi Mola (Hemşire)

Metin Keçeci (Çoban)

Can Yılmaz (Göz doktoru)

Suat Önen (Doktor)

Seyhan Kaya (Polis)

Fevzi Müftüoğlu (Bakkal çırağı)

Yağmur Akpınar (Yağmur Denizgünü)

Bengisu Özkaya (Ece Denizgünü)

Şinasi Yurtsever (Jandarma)

Tevfik Yapıcı (Ellez Usta)

Funda Cansever

Levent İntepe (Jandarma)

Bahri Beyat

İpek Bilgin

HOKKABAZ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

2006 yılında beyaz perdede seyirciyle buluşan Hokkabaz filmi hem İstanbul hem de Çanakkale illerinde çekildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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