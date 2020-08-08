Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz oyuncuları ve Hokkabaz özeti!
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Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz oyuncuları ve Hokkabaz özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hokkabaz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hokkabaz konusu, özeti ve Hokkabaz oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hokkabaz filminin detayları…

Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz oyuncuları ve Hokkabaz özeti!
08.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:59

İzleyenleri ekrana bağlayan Hokkabaz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hokkabaz filmini izleyecek olanların merak ettiği Hokkabaz konusu nedir, Hokkabaz oyuncuları kimler ve Hokkabaz özeti gibi konuları inceliyoruz.

HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyücü anne ve babasının gizemli bir şekilde ölümünden sonra Harry Potter, kendisine siğıntı gibi davranan akrabaları ile yaşamaya başlamıştır. Annesinin ve babasının trafik kazasında öldüğünü sanmakta ve hiç bir gerçeği bilmemektedir. 11. yaş gününde bir baykuş Harry'e yeşil renkte yazılmış bir mektup getirir. Evdekiler tarafından imha edilen mektup daha sonraki günlerde de getirilmeye devam eder fakat Harry bir türlü mektubu okuyamamaktadır. Bu sıra dışı olaylardan kurtulmak için kırsal mekanda bulunan bir eve bile taşınılır. Bir zaman sonra Hagrit adında bir dev eve gelerek Harry'e gerçeği anlatır. O'nun bir büyücü olduğunu ve Büyücü Okulundan burs kazandığını ifade eder. Buna inanamayan Harry zamanla yaşadığı farklılıklardan yola çıkarak okula gitmeye karar verir.

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Chris Columbus

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Richard Harris

Tür: Çocuk, Fantastik

Yapım Yılı: 2001 (152 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Şubat 2002 Cuma

Senaryo: J.K. Rowling, Steven Kloves

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Harry Potter and the Philosopher's

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