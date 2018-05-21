Hokeyin Sultanları Tarihi Skorla Avrupa Şampiyonu Oldu

Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Hokey Kulübü Kadın Takımı, namağlup şampiyon oldu.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Hokey Kulübü Kadın Takımı şampiyonada 15 puana ve namağlup unvanla Avusturya'nın Başkenti Viyana'da "Euro Hockey Club Challenge lll, Women 2018"deki final karşılaşmasında Hırvatistan'ın Hockey Klub Zelina takımı ile karşılaştı. Hokeyin Sultanları, rakip takım filelerini gol yağmuruna tutarak, 19-0 galip gelerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

10 puana sahip olan Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı ise Kopenhag'da 'Euro Hockey Club Challenge lll, Men 2018'de bugün İsviçre'nin Nacka LHK ile final karşılaşmasında mücadele etti ve karşılaşmayı 5-1 kazanarak ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

"Şampiyonluklar milletimize armağan olsun

Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan yaptığı değerlendirmede, "Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Kadın ve Erkek Hokey Şampiyonası için Türkiye'yi iki takımımızla temsil ettik. Gaziantep'in yetiştirdiği bu sporcularımız taşıdıkları ay-yıldızlı bayrağımızı Avusturya ve Danimarka'da onurla göklere çekmeyi başardı. Bugün iki şampiyonluk kupasını birden aldık. Gaziantep hokey alanında takımlarımızla bugün daha güçlü bir noktaya geldi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en güçlü takımlarına sahibiz. Bu dinamiklerimizi iyi değerlendirmek bu gençlerimizi desteklemek zorundayız. Türkiye'nin kalbi bugün Avrupa'da bizimle attı. Allah bizleri utandırmadı ve inançla çıktığımız bu yoldan zaferle dönüyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün biz Türkiye'nin aynı zamanda hokey alanında lig atlamasını ve en üst lige çıkmasını da sağladık. Çifte kupayı Gaziantep'e kazandırmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın ve erkek hokey takımlarının Avrupa Şampiyonu olmasını değerlendiren Gaziantep Polisgücü Teknik Direktörleri Yusuf Kasım, Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar sporcuları kutlayarak, "Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla karşılaştık. Ekonomik destek açısından olduğu kadar teknik destek açısından da bu takımlar gerçekten çok güçlü. Ancak inançla, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla çıktığımız bu yolda ülkemize büyük iki zafer kazanarak armağan ediyoruz. Sporcularımızı ve bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra önümüzde bir üst lig olacak. Bizler kapalı salon hokey şampiyonasında ülkemizi tropy lige yani süper lige çıkarmıştık. Bundan sonra açık alanda ki bu başarımız bizleri burada da hokeyin süper ligine taşıyacaktır. Sporcularımıza güveniyoruz. Onlar gerek Avusturya'da gerekse Danimarka'da ortaya adeta canlarını koydular. Büyük mücadelelerden geçtiler. Bu gençlerimize ve yeteneklerimize sahip çıkmak ülke olarak bizim görevimiz" dedi.

Şampiyon Hokeyciler Kupayı aldıktan sonra köfte yoğurdu

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı zaferini Viyana'da İstiklal Marşı okuyup, Türk bayraklarıyla şov yaptıktan sonra hokey sahasında köfte yoğurup yabancı sporculara ikram ederek kutladı. Gaziantep'in gastronomisi alanındaki tanıtımına da büyük destek veren sporcular ülke tanıtımı için Viyana'da birçok etkinlikte de görev aldı. - GAZİANTEP