Hokeyin Sultanları Süper Lige Hızlı Başladı

THF 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Liginin ikinci etabına hızlı başlayan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ilk maçında Haydarpaşa Spor Kulübü Kadın Hokey Takımını 10-0'lık skorla, ikinci maçında ise Kırıkkale Gençlik Spor Kulübü Kadın Hokey Takımını 8-1'ik farklı bir skorla yenerek ligdeki puanını 27'ye çıkardı. Namağlup unvanla lig liderliğini sürdüren Gaziantep'in Sultanları sahada rakiplerini adeta gol yağmuruna tutuyor.

Osmaniye'de başlayan THF 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Liginin ikinci etabında ilk etabı lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ikinci etaba hızlı başladı. Birinci etabı 21 puanla kapatan hokeyin sultanları ikinci etabın ilk iki maçında rakiplerinin kalesine adeta gol yağdırdı. Polisgücü Kadın Hokey Takımı ilk maçında Haydarpaşa Spor Kulübü Kadın Hokey Takımını 10-0'lık skorla, ikinci maçında ise Kırıkkale Gençlik Spor Kulübü Kadın Hokey Takımını 8-1'lik skorla yenerek ligdeki puanını 27'ye çıkardı. Sonuçları değerlendiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Ligin ilk etabını kadın ve erkek takımlarımız lider tamamladı. İkinci etaba kadın takımımız güzel sonuçlarla başladı. İlk iki maçı kazanan takımımızın bundan sonraki maçları da alacağına inanıyor sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum" dedi. Takımın yüksek bir moralle lige başladığını ifade eden antrenör Ayşe Kasım "Sporcularımızla ve takımımızla gurur duyuyoruz. İlk iki maçımızı farklı skorlarla kazanarak ligdeki puanımızı 27'ye çıkardık. Önümüzdeki maçları da alacağımızı ve şampiyonluk kupasını 4 Mayıs'ta Gaziantep'e getireceğimizi umuyorum. Maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Sporcularımızın morali yüksek. Önümüzde Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası var. Bir yandan da Avrupa Şampiyonasına yoğunlaşıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA