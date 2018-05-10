Hokeyin Sultanları Rekora Koşuyor

Konya'da oynanan Süper Lig'de namağlup liderliğini koruyan Gaziantep Polisgücü kadın hokey takımı, ikinci etap müsabakalarındaki 3 karşılaşmada rakip filelere 17 gol atarken, kendi kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Konya'da devam eden 2017-2018 Sezonu Kadınlar-Erkekler Açık Alan Hokeyi Süper Lig 2. Etap karşılaşmalarında forma sponsorluğunu Anka Hastanesinin yaptığı Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, üçüncü maçında Nizip HEM SK ekibini 6-0'lık sonuçla yenerek, 3 karşılaşmada 17 gol atma başarısını gösterdi. 30 puanla liderliğini sürdüren hokeyin sultanları, ilk etabı da namağlup tamamlarken, attığı ve yediği gol sayısı olarak da bir rekora imza atmak istiyor.

Saraçoğlu Hokey Sahasında oynanan karşılaşmalarda Süper Ligin bir başka iddialı takımı olan Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı ise rakibi Selçuklu Belediyesi SK'yı 4-2'lik sonuçla yenerek, puanını 25'e yükseltti. - GAZİANTEP