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Sadık Karakan, Türkiye, Spor

Hokeyde koronavirüs iptali yok

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, federasyon tarafından sürdürülen yurt içi faaliyetlerde herhangi bir iptalin söz konusu olmadığını bildirdi.

12.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:28
Hokeyde koronavirüs iptali yok

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, federasyon tarafından sürdürülen yurt içi faaliyetlerde herhangi bir iptalin söz konusu olmadığını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Karakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Federasyonun etkinliklerinin belirlenen takvime göre devam edeceğini kaydeden Karakan, "Uluslararası spor organizasyonlarının ertelendiği bir zamanda ülkemizdeki ulusal hokey faaliyetleri için henüz böyle bir gelişme gündemimizde yer almamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile uyum içerisinde alınacak her türlü tedbire de hazır olduğumuzun tüm kamuoyunca bilinmesini arzu ediyoruz. İnsanlığın bu ciddi sağlık krizini de atlatacağını umuyor ve bir kez daha yetkili makamlarca açıklanan tüm hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, 19-22 Mart tarihlerindeki antrenör ve seminerlerinin de planlandığı gibi yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

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