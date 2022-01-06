Hokeyde ikinci devre 17 Ocak'ta İzmir'de başlayacak
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Hokeyde ikinci devre müsabakaları Kadınlar Salon 1. Ligi'nde 17 Ocak'ta, Erkekler Salon 1. Ligi'nde ise 22 Ocak'ta İzmir'de başlayacak.
İZMİR (AA) - Hokeyde ikinci devre müsabakaları Kadınlar Salon 1. Ligi'nde 17 Ocak'ta, Erkekler Salon 1. Ligi'nde ise 22 Ocak'ta İzmir'de başlayacak.
Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlarda 17-21 Ocak, erkeklerde ise 22-26 Ocak'ta İzmir'de müsabakalar yapılacak.
Kadınlar 1. Ligi'nde Gaziantep GSK Doruk, Erkekler 1. Ligi'nde ise Gaziantep Polisgücü, ilk devreyi birinci bitirdi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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