Hokeyde ikinci devre 17 Ocak'ta İzmir'de başlayacak - Haberler Spor
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Hokeyde ikinci devre 17 Ocak'ta İzmir'de başlayacak

Hokeyde ikinci devre 17 Ocak'ta İzmir'de başlayacak
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Hokeyde ikinci devre müsabakaları Kadınlar Salon 1. Ligi'nde 17 Ocak'ta, Erkekler Salon 1. Ligi'nde ise 22 Ocak'ta İzmir'de başlayacak.

İZMİR (AA) - Hokeyde ikinci devre müsabakaları Kadınlar Salon 1. Ligi'nde 17 Ocak'ta, Erkekler Salon 1. Ligi'nde ise 22 Ocak'ta İzmir'de başlayacak.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlarda 17-21 Ocak, erkeklerde ise 22-26 Ocak'ta İzmir'de müsabakalar yapılacak.

Kadınlar 1. Ligi'nde Gaziantep GSK Doruk, Erkekler 1. Ligi'nde ise Gaziantep Polisgücü, ilk devreyi birinci bitirdi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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