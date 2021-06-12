Hokeyde Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona erdi
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Hokeyde Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona erdi

Hokeyde Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Hokey Federasyonunun Gaziantep'te organize ettiği 2020-2021 Sezonu Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi sona erdi.

Türkiye Hokey Federasyonunun Gaziantep'te organize ettiği 2020-2021 Sezonu Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi sona erdi. Gaziantep Polisgücü, lig şampiyonu oldu.

Gaziantep Hokey tesislerinde oynanan ve 8 süper lig ekibinin kıyasıya mücadele ettiği Süper Ligde şampiyonluk ipini Gaziantep Polisgücü göğüsledi. Nizip Zeugma sezonu ikinci sırada tamamlarken, Konya temsilcisi Selçuklu Belediyesi ise üçüncü oldu. Diyarbakır temsilcisi Plaza Hotel Peyas ile Osmaniye Hokey Kulüpleri lige veda eden ekipler oldular.

Erkekler Açık Alan Süper Liginde 2020 - 2021 sezonunun ardından Gaziantep Polisgücü'nden Reza Norouzzadeh gol kralı olurken, Alanya Yıldızlar Hokey Kulübünün file bekçisi Necip Çılkız en iyi kaleci ödülünü aldı. Süper ligin en iyi oyuncu ödüllerini ise Selçuklu Belediyesinden Furkan Ataş ile Nizip Zeugma'dan Furkan Ekinci aldılar.

Gaziantep Hokey tesislerinde 5 Haziran'da başlayan ve dün sona eren organizasyonun kupa törenine, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aşkın Söğüt, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile çok sayıda davetli katıldı.

"Hokey her eve girdi"

5 - 11 Haziran 2021 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılan 2020-2021 Sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig maçlarının tamamlanmasıyla bir açıklama yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Pandemi nedeniyle iki yıldır yapamadığımız açık alan faaliyetlerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep Hokey Sahasında düzenlendiğimiz süper ligimiz TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen izleyicilerle buluştu. Bu sayede hokeyin Türkiye'deki her eve girmesini sağladık. Bugün hokey branşı artık merak uyandırmanın da ötesinde herkes tarafından benimsenen bir branş olmaya başladı. Buradaki önemli etkenlerden birisi de hokey sahalarımız. Yeni yapılan sahalar içerisinde Gaziantep Hokey Sahası bizim için çok önemli. Gaziantep tamamı ile bir hokey şehri olduğu için buradaki sahanın varlığı hokeycilerimizin gelişimlerini sürdürmeleri açısından oldukça kıymetli. Önümüzdeki dönemde de ulusal ve uluslararası organizasyonlarımızı izleyicilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Süper Ligde mücadele eden tüm kulüplerimizi tebrik ediyor, şampiyon olan Gaziantep Polisgücü'ne de Avrupa kupalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hokeyde Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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