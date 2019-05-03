Hokey: Türkiye Kadınlar Açık Alan Süper Ligi

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) tarafından Osmaniye'de düzenlenen 2018-2019 Türkiye Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi 2. etap müsabakalarında Gaziantep Polis Gücü lig şampiyonu oldu.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hokey sahasında oynanan müsabakaların son gününde Gaziantep Polisgücü, rakibi Bolu Belediye Spor'u 7-1' lik skorla mağlup ederek şampiyon olurken Bolu Belediye Spor ligi ikinci, Gaziantep Doruk Spor Kulübü ise 3. tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen kupa törenine katılan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, şampiyon olan Gaziantep Polis Gücü oyuncularına kupasını verdi.

Kaynak: AA