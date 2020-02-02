Hokey maçında oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi
Kuzey Amerika Hokey Ligi'nde (NHL) mücadele eden iki Kanadalı ekip Edmoton Oilers ile Calgary Flames arasındaki maça rakip takım oyuncularının karıştığı kavgalar damgasını vurdu.
02.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:08
Kuzey Amerika Hokey Ligi'nde (NHL) mücadele eden iki Kanadalı ekip Edmoton Oilers ile Calgary Flames arasındaki maça rakip takım oyuncularının karıştığı kavgalar damgasını vurdu.
Normal süresi 8-3 biten maçı Edmoton Oilers kazanırken, gergin geçen müsabakada 3 farklı kavga yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com