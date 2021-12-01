Hokey: Kadınlar Salon Süper Lig
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Spor
Türkiye Hokey Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Kadınlar Salon Süper Lig ilk etap müsabakalarını Gaziantep GSK Doruk, ilk sırada bitirdi.
GAZİANTEP (AA) - Türkiye Hokey Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Kadınlar Salon Süper Lig ilk etap müsabakalarını Gaziantep GSK Doruk, ilk sırada bitirdi.
Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda 6 gün boyunca 12 takımın mücadele ettiği müsabakalar sona erdi.
Müsabakaların ardından Gaziantep GSK Doruk hokey takımı, 33 puan alarak birinci olurken, 30 puanla Gaziantep Polisgücü 2. ve 25 puanla Alanya Yıldızları Hokey 3. sırada yer aldı.
Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira— Haberler (@Haberler) December 1, 2021
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor Haberleri
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