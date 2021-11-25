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Hokey: Kadınlar Salon Süper Lig

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Spor
Hokey: Kadınlar Salon Süper Lig

Türkiye Hokey Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Kadınlar Salon Süper Lig ilk etap müsabakalarında ilk gün maçları tamamlandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Kadınlar Salon Süper Lig ilk etap müsabakalarında ilk gün maçları tamamlandı.

Tosyalı Spor Salonu'nda bugün başlayan ve 12 takımın katıldığı ligin ilk gününde, Gaziantep Polisgücü liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin ilk gününde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Polisgücü-Adana Hokey Spor Kulübü: 9-0

Alanya Yıldızları Hokey SK-Akben Kuyumculuk Kahramanmaraş Hokey: 25-0

Gaziantep GSK Doruk-Nizip Zeugma SK: 8-2

Kırıkkale GSK-Zonguldak İli Gençlik Merkezi: 8-1

Nizip H.E.M SK-Anadolu Ateşi SK: 6-4

Köyceğiz Balı-Haydarpaşa SK: 2-5

Akben Kuyumculuk Kahramanmaraş Hokey-Gaziantep Polisgücü: 3-30

Nizip Zeugma SK-Adana Hokey Spor Kulübü: 2-3

Zonguldak İli Gençlik Merkezi-Alanya Yıldızları Hokey SK: 4-7

Anadolu Ateşi SK-Gaziantep GSK Doruk: 0-13

Haydarpaşa SK-Kırıkkale GSK: 1-14

Köyceğiz Balı-Nizip H.E.M SK: 8-2

Müsabakalar, yarın oynanacak Kırıkkale GSK-Nizip H.E.M SK, Gaziantep GSK Doruk-Köyceğiz Balı, Alanya Yıldızları Hokey SK-Haydarpaşa SK, Adana Hokey Spor Kulübü-Anadolu Ateşi SK, Akben Kuyumculuk Kahramanmaraş Hokey-Zonguldak İli Gençlik Merkezi, Gaziantep Polisgücü-Nizip Zeugma SK, Kırıkkale GSK-Gaziantep GSK Doruk, Nizip H.E.M SK-Alanya Yıldızları Hokey SK, Köyceğiz Balı-Adana Hokey Spor Kulübü, Haydarpaşa SK-Akben Kuyumculuk Kahramanmaraş Hokey, Anadolu Ateşi SK-Nizip Zeugma SK ile Zonguldak İli Gençlik Merkezi-Gaziantep Polisgücü karşılaşmalarıyla devam edecek.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor Haberleri

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