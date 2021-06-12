Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin ilk gün maçları tamamlandı.
Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin ilk gün maçları tamamlandı.
Gaziantep Hokey Sahası'nda bugün başlayan ve 8 takımın katıldığı ligin ilk gününde, Gaziantep Dorukspor liderlik koltuğuna oturdu.
Ligin ilk gününde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Polisgücü-Nizip Zeugma SK: 9-0
Ege Yıldızlar GSK Muğla-Nizip HEM SK: 4-2
Gaziantep Dorukspor-Kahramanmaraş Hokey: 12-0
Alanya Yıldızlar Hokey SK-Buca Halk Eğitim GSK: 5-1
Organizasyon, yarın oynanacak Nizip HEM SK-Nizip Zeugma SK, Kahramanmaraş Hokey-Buca Halk Eğitim GSK, Alanya Yıldızlar Hokey-Gaziantep Doruk SK, Gaziantep Polisgücü-Ege Yıldızlar GSK Muğla karşılaşmalarıyla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir