Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
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Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig

Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin ilk gün maçları tamamlandı.

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'inin ilk gün maçları tamamlandı.

Gaziantep Hokey Sahası'nda bugün başlayan ve 8 takımın katıldığı ligin ilk gününde, Gaziantep Dorukspor liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin ilk gününde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Polisgücü-Nizip Zeugma SK: 9-0

Ege Yıldızlar GSK Muğla-Nizip HEM SK: 4-2

Gaziantep Dorukspor-Kahramanmaraş Hokey: 12-0

Alanya Yıldızlar Hokey SK-Buca Halk Eğitim GSK: 5-1

Organizasyon, yarın oynanacak Nizip HEM SK-Nizip Zeugma SK, Kahramanmaraş Hokey-Buca Halk Eğitim GSK, Alanya Yıldızlar Hokey-Gaziantep Doruk SK, Gaziantep Polisgücü-Ege Yıldızlar GSK Muğla karşılaşmalarıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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