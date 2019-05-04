Hokey - Gaziantep Polisgücü Şampiyon Oldu

Osmaniye'de düzenlenen 2018-2019 Türkiye Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi 2. etap müsabakalarında Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hokey sahasında oynanan müsabakaların son gününde Gaziantep Polisgücü, rakibi Bolu Belediyespor'u 3-2'lik skorla yenerek şampiyon olurken Nizip Belediyespor ligi ikinciliğini, Nizip Gençlik Spor Kulübü ise üçüncülüğünü elde etti.

Müsabakalar sonunda Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, ilk üç takıma kupalarını verdi.

Belediye Başkanı Kara, Osmaniye olarak hokey takımlarına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, ülke genelinde hokeyin gelişmekte olan bir spor olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan da takımların 10 gün boyunca kıyasıya mücadele sergilediğini dile getirdi.

Şampiyonada ilk iki sırada yer alan takımların Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini aktaran Karakan, "Bu sezon oynanan müsabakalar sonucunda erkeklerde de kızlarda da şampiyonluğu Gaziantep Polis Gücü takımı elde etti. Bu kulübümüz ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek hakkını kazandı." dedi.

Hokey Mili Takımı'nın bu yıl önemli sınavlar vereceğini vurgulayan Karakan, şunları kaydetti:

"Milli takım olarak bu yıl sonuna kadar değişik yaş kategorilerinde altı mili maçımız olacak. Bu maçlar Cebelitarık, İskoçya, Polonya, Çekya, Ukrayna ve ülkemizde olacak. İşte buradaki lig müsabakalarında milli takım antrenörlerimiz sporcularımızı test etme imkanı da buldular. Şampiyonanın hemen ardından milli takımımız kampa girecek. Bu sene katılacağımız Avrupa şampiyonalarının tamamında netice almak istiyoruz. Bu potansiyel Türk hokeycilerinde var. İyi, disiplinli bir çalışmayla başarılı olacağımızı inanıyorum."

Kaynak: AA