Hokey: Erkekler Salon Süper Ligi

ALANYA, ANTALYA (AA) - Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Erkek Takımı, Alanya'da Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2021-2022 Erkekler Salon Süper Ligi'nde namağlup unvanla şampiyon oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, THF 2021-2022 Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap maçları Antalya'nın Alanya ilçesindeki şampiyonada son maçını Alanya Yıldızları Hokey Spor Kulübü ile yaparak sahadan 7-2'lik skorla galip ayrıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Süper ligdeki 20 maçımızı da kazandık ve lig şampiyonu olduk. Bugün ligin son maçlarının ardından düzenlenecek törenle takımımız bir kez daha kupa kaldıracak. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Şampiyonasıdır." ifadelerini kullandı.

Sporcuları ve teknik heyeti kutlayan Kaplan, şunları kaydetti:

"THF 2021-2022 Erkekler Salon Süper Ligi'ni bugünkü aldığımız galibiyetlerle erkeklerde şampiyon olarak tamamladık. Sonuçlarda büyük emekleri geçen başta teknik heyetimiz ve sporcularımız olmak üzere emeği geçen bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki hedefimiz Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek olan 11-13 Şubat tarihleri arasında EuroHockey Indoor Club Şampiyonası'dır. Burada Avrupa'nın en büyük ve en güçlü takımlarıyla karşılaşacağız. Hedefimiz bir kez daha Avrupa Şampiyonluk Kupasını ülkemize kazandırmaktır. Şampiyonluk kupamızı bugün oynanacak ligin son maçlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle alacağız."