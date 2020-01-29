Hokey: Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap Maçları başladı
Alanya ilçesinde Türkiye Hokey Federasyonunca düzenlenen 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap Maçları başladı.
Alanya ilçesinde Türkiye Hokey Federasyonunca düzenlenen 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap Maçları başladı.
Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Nizip Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gaziantep Polisgücü, Osmaniye Hokey, Malatya Hokey, Kahramanmaraş Hokey, Nizip GSK, Bolu Belediye, Gaziantep Doruk, Amasya Belediyesi takımları mücadele ediyor.
Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap Maçları, 1 Şubat'ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek.