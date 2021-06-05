Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig
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Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig

Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de günün ilk maçları sona erdi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de günün ilk maçları sona erdi.

Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katılımıyla 11 Haziran'a kadar sürecek ligin ilk gününde Osmaniye Hokey'i 12-0 mağlup eden Selçuklu Belediyespor, liderlik koltuğuna oturdu

Ligin ilk gününde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Polisgücü-Adana Hokey: 7-0

Nizip Belediyesi- Alanya Yıldızları: 2-7

Plaza Hotel Peyas-Nizip Zeugma: 1-4

Osmaniye Hokey- Selçuklu Belediyespor: 0-12

Organizasyon, yarın oynanacak Plaza Hotel Peyas-Nizip Belediyesi, Osmaniye Hokey-Adana Hokey, Gaziantep Polisgücü-Selçuklu Belediyespor ve Alanya Yıldızları Hokey-Nizip Zeugma müsabakalarıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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