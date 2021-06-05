Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de günün ilk maçları sona erdi.
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de günün ilk maçları sona erdi.
Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katılımıyla 11 Haziran'a kadar sürecek ligin ilk gününde Osmaniye Hokey'i 12-0 mağlup eden Selçuklu Belediyespor, liderlik koltuğuna oturdu
Ligin ilk gününde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Polisgücü-Adana Hokey: 7-0
Nizip Belediyesi- Alanya Yıldızları: 2-7
Plaza Hotel Peyas-Nizip Zeugma: 1-4
Osmaniye Hokey- Selçuklu Belediyespor: 0-12
Organizasyon, yarın oynanacak Plaza Hotel Peyas-Nizip Belediyesi, Osmaniye Hokey-Adana Hokey, Gaziantep Polisgücü-Selçuklu Belediyespor ve Alanya Yıldızları Hokey-Nizip Zeugma müsabakalarıyla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak