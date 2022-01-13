Hokey Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türk Milli Takımı'nın da yer alacağı Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2 yarın Portekiz'de başlayacak.

Portekiz'in Paredes şehrinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Ukrayna, Portekiz, Hırvatistan, İspanya ve Slovakya da katılacak.

Ay-yıldızlı ekip şampiyonadaki ilk maçlarını yarın Polonya ve Slovakya'ya karşı oynayacak. Milli takımın Polonya maçı TSİ 16.30'da, Slovakya maçı ise TSİ 21.15'te başlayacak.

Milli takım 15 Ocak Cumartesi Hırvatistan ve Portekiz, 16 Ocak Pazar günü ise İspanya ve Ukrayna'yla karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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