Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın Amiens takımını 5-2 yendi.
Gaziantep Poligücü, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın Amiens takımını 5-2 yendi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep ekibi, Fransa temsilcisiyle karşılaştı.
İlk yarısı 2-2 tamamlanan maçın ikinci yarısında oyunda üstünlüğü ele geçiren Gaziantep Polisgücü, parkeden 5-2 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi.
Gruptaki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2 yenen Gaziantep Polisgücü, böylece 2'de 2 yaptı.
Gaziantep Polisgücü, gruptaki son maçında yarın İngiltere'nin East Grinstead takımıyla karşılaşacak.