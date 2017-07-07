Hokey: 16 Yaş Altı Avrupa 5s Şampiyonası

16 Yaş Altı Avrupa 5S Hokey Şampiyonası klasman maçında Türkiye, Ukrayna'yı düello atışları sonucunda 2-0 yendi.



Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, Polonya'nın Walcz kentinde süren şampiyonada millilerin Ukrayna ile oynadığı maçın 4-4 berabere bittiği, düello atışları ile ay-yıldızlıların müsabakayı 2-0 kazandığı bildirildi.



Milli takım yarın Danimarka ile beşincilik maçı oynayacak.