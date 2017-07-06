Hokey: 16 Yaş Altı Avrupa 5s Şampiyonası

16 Yaş Altı Avrupa 5S Hokey Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Polonya'ya 8-0 mağlup oldu.



Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, Polonya'nın Walcz kentindeki şampiyonada millilerin ev sahibi Polonya karşısında sahadan 8-0'lık yenilgiyle ayrıldığı ve final şansını kaybettiği bildirildi.



Milli Takım bu sonucun ardından yarın Avusturya-Ukrayna karşılaşmasının mağlubu ile klasman mücadelesine çıkacak.