Hokey: 16 Yaş Altı Avrupa 5s Şampiyonası
16 Yaş Altı Avrupa 5S Hokey Şampiyonası A Grubu'ndaki son karşılaşmasında Türkiye, Hırvatistan'ı 5-3 yendi.
16 Yaş Altı Avrupa 5S Hokey Şampiyonası A Grubu'ndaki son karşılaşmasında Türkiye, Hırvatistan'ı 5-3 yendi.
Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, Polonya'nın Walcz kentindeki şampiyonanın ikinci gününde millilerin grupta Hırvatistan ile karşılaştığı bildirildi. Rakibini 5-3'lük skorla geçen ay-yıldızlıların grubu ikinci sırada bitirdiği kaydedildi.
Milli takım bu akşam çeyrek final mücadelesinde B Grubu birincisi Polonya ile karşı karşıya gelecek.