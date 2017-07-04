Hokey: 16 Yaş Altı Avrupa 5s Şampiyonası

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa 5S Hokey Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak.



Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Walcz kentinde yapılacak şampiyona, 8 Temmuz'da sona erecek.



4 grupta, 14 takımın mücadele edeceği şampiyonada milli takım, Hırvatistan ve Fransa ile A Grubu'nda yer alıyor. Milliler ilk maçını yarın TSİ 11.00'de Fransa ile yapacak.



Türkiye, şampiyonada ilk 2 içinde yer alması durumunda Avrupa Kıtası kontenjanına girerek, 2018 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek Gençlik Olimpiyatlarına katılma hakkını elde edecek.



Milliler, daha önce 2015 yılında Malta'da ve 2016 yılında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı birinci bitirmişti.