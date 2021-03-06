Hogwarts Legacy oyununun ertelenme sebebi belli oldu!
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Hogwarts Legacy oyununun ertelenme sebebi belli oldu!

06.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:20
Hogwarts Legacy oyununun ertelenme sebebi belli oldu!

Hogwarts evreninde geçecek olan Hogwarts Legacy oyunundan kötü haber geldi. Oyunun geliştiricilerinden Troy Leavitt, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Harry Potter severleri üzdü.

Harry Potter severleri heyecanlandıran ve Hogwarts evreninde geçecek olan oyunundan kötü haber geldi. Oyunun geliştiricilerinden Troy Leavitt, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Harry Potter severleri üzdü. Oyun projesinden ayrıldığını duyuran başarılı geliştirici Warner Bros Games ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Bu ayrılığın gerekçesi olarak da feminizm ve azınlıklık hakları konusunda şirketin ayrıştırıcı politikası sebebiyle oluşan tartışmalar odak gösterildi.

Avalanche Software tarafından Warner Bros Games için hazırlanan aksiyon rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, dünya çapında Harry Potter tutkunları tarafından devasa umutlar ile beklenirken, hayranlarının umutlarını kıran ve projeyi sarsacak kadar büyük haber ile herkesi hayal kırıklığına uğrattı. 2022 yılında çıkacağı ön görülen oyunun bu kritik istifa sonrası çıkış tarihinin ertelenmesi bekleniyor.

Attığı tweet ile Avalanche Software ile yollarını ayırdığını, oyun geliştirme ekibi ve WB Games hakkında güzel şeylerin dışında söyleyecek bir şeyi olmadığını belirten Leavitt, YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir video yayınlayacağını ve konuya açıklık getireceğini de Harry Potter hayranları ile paylaştı.

Kaynak: Playerbros

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