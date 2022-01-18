Hogwarts Legacy Çıkış Tarihi Bir Kez Daha Ertelenebilir!

Oyuncuların, özellikle de Harry Potter hayranlarının merakla bekledikleri Hogwarts Legacy çıkış tarihi için bir erteleme yolda olabilir!

Harry Potter hayranları uzunca bir süredir açık dünyada gönüllerince gezebilecekleri, kendi yarattıkları bir karakterler bu büyülü dünyada maceralara atılabilecekleri bir oyunun hayalini kuruyorlardı. Müjdeli haberise 2020 yılında geldi ve oyunculara tüm bunların yanı sıra çok daha fazlasını vadeden Hogwarts Legacy ilk tanıtım fragmanı ile ilk kez karşımıza çıktı. Harry Potter serisinde konuk olduğumuz zaman diliminin çok daha gerisinde geçecek olan Hogwarts Legacy bizleri efsanevi cadılık ve büyücülük okulunun tarihinin yanı sıra bu büyülü dünyanın da geçmişinde destansı bir yolculuğa çıkartmaya aday.

Hogwarts Legacy Ertelendi!

Ancak geliştirme süreci pek de yolunda gidiyor gibi görünmüyor. Zira bir süredir geliştirici ekip ve yayıncı arasındaki anlaşmazlıklar oyun dünyasının gündemini meşgul ediyor. Tüm bunlara bir de geliştirici ekipte yaşanan ciddi ayrılılar eklenenince oyunun akıbeti pek de iyi görünmüyor. PlayStation cephesinden önemli haberler veren Sacred Symbols adlı podcast programının sunucusu olan Colin Moriarty de bu konuya işaret ederek Hogwarts Legacy için belirlenmiş olan çıkış tarihi konusunda geçmişte olduğu gibi bir kez daha ertelemeye gidileceğine işaret etmiş vaziyette.

Moriarty'e göre yaşanan tüm bu olumsuzlukların yanı sıra içerden alınan bilgiler de oyunun açıklandığı üzere 2022 yılında değil, en az 1 yıllık bir erteleme ile 2023 yılında karşımıza çıkacağın gösteriyor. Konuya ilişkin olarak henüz resmi ağızlardan bir açıklama gelmiş değil. Bakalım ilerleyen günler Hogwarts Legacy hakkında nasıl haberler getirecek?

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